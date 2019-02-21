НБУ анонсував ліквідацію ще одного банку

Для великих банків загроз не існує

В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку "Вернум Банк" находится в процедуре самоликвидации. Об этом первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

Как отметила Рожкова, есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта должен увеличить свой капитал. "Все будет зависеть от того, как он с этим справится", - добавила она, но не назвала этот банк.

Рожкова отметила, что у крупных банков нет больших угроз. "Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше", - сообщила первый заместитель главы НБУ.

Напомним, первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что около десяти небольших банков не имеют реалистичных бизнес-моделей. По ее словам, этим банкам НБУ запрещает привлекать средства у населения.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.