НБУ дав прогноз прибутковості банків у 2019 році

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У 2018 року сектор був прибутковим вперше в історії, і тенденція збережеться

Протягом 2019 року прибутки банківського сектору України зростуть унаслідок низьких відрахувань до резервів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору Національного банку.

Як зазначили в НБУ, банки з російським капіталом останніми з-поміж інших груп закінчили резервування у звітному році й у 2019 року не будуть надалі формувати резерви в суттєвому для сектору обсязі.

"Однак зберігається значний ризик - низька операційна ефективність державних банків. Тому важливо, щоб у поточному році були сформовані наглядові ради держбанків, поліпшилося їх корпоративне управління, а також почалося повноцінне впровадження нових стратегій", - зазначили в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що у 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21,7 млрд грн (рентабельність капіталу - 14,3%).

"З огляду на те, що декларовані в минулому банками прибутки були переважно результатом маніпуляцій із фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до резервів, можна стверджувати, що український банківський сектор став прибутковим уперше за період свого існування. На балансах досі залишаються значні обсяги непрацюючих кредитів, проте банки вже відобразили майже всі збитки від погіршення якості кредитного портфеля", - наголошується в огляді.

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у 2019 році становив 21,7 млрд грн. Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.