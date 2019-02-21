В НБУ розповіли про долю десятка дрібних банків

Фото: каса банку (РБК-Україна)

У власників невеликих і збиткових банків є три варіанти подальших дій

Серед 77 діючих комерційних банків близько десяти невеликих банків не мають реалістичних бізнес-моделей. Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Як зазначила Рожкова, це означає, що десять акціонерів не розуміють, навіщо їм потрібен банк і десять топ-менеджерів не знають, що робити далі.

"По тих банках, де бізнес-модель не промальовується, ми забороняємо залучати кошти у населення. Якщо їх акціонер готовий ризикувати своїми грошима, поки менеджмент буде навчатися, то нехай, але не грошима вкладників", - сказала вона.

Рожкова повідомила, що для цих банків є три опції. Перша - здати банківську ліцензію і працювати як фінансова компанія, займаючись платежами, переказами, кредитуванням. Друга - здати всі ліцензії, а на гроші з капіталу акціонер може купити ОВДП, гарантовано отримати 18% річних, не несучи витрати на утримання банку. Третя - визначити бізнес-модель. На це піде як мінімум рік, але за цей час банк буде продовжувати нести збитки, які повинні покриватися капіталом акціонера.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, комерційні банки та Національний банк є одними з лідерів недовіри українців: комерційним банкам недовіряють 75% респондентів, Нацбанку - 68%.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.