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НБУ встановив на 6 грудня курс євро на рівні 31,76 грн/євро

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 17:38
НБУ встановив на 6 грудня курс євро на рівні 31,76 грн/євро
Фото: колаж (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 32 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 32 копійки до 31,76 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на такому рівні:

3176,356 гривні за 100 євро (-32,5309 грн).

При цьому курс євро на 5 грудня становить 3208,8869 гривні за 100 євро.

НБУ встановив на 6 грудня курс євро на рівні 31,76 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу впав на 24 копійки до 32,03 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,10 - 31,85 (31,30 - 31,97 - 4 грудня), продажу 31,80 - 32,40 (32,00 - 32,70 - 4 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,54 (31,75 - 4 грудня), продажу - 32,03 (32,27 - 4 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 29 копійок до 31,68 грн/євро. Курс покупки становить 31,67 грн/євро.

Курс долара на міжбанку знизився до 27,98 грн/долар НБУ встановив на 6 грудня курс гривні на рівні 27,97 грн/долар
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