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Курс долара на міжбанку знизився до 27,89 грн/долар

Новини » Фінанси    06.12.2018 - 17:32
Курс долара на міжбанку знизився до 27,89 грн/долар
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 грудня 2018 року знизився на 9 копійок до 27,89 грн/долар, курс купівлі до 27,87 грн/долар. Курс євро виріс на 11 копійок до 31,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,87-27,89 грн/долар, євро 31,7802 - 31,7919 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,8750     27,8950

EUR/UAH     31,7802     31,7919

RUB/UAH     0,4164       0,4170

Курс долара на міжбанку знизився до 27,89 грн/долар

Нагадаємо, 5 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,96 - 27,98 грн/долар, євро 31,6759 - 31,6873 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 2787,9569 гривень за 100 доларів (-9,6087 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 6 грудня склало 27,88 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8815 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 5 грудня (27,9770 гривень за долар).

НБУ на 7 грудня встановив курс гривні на рівні 27,87 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,88 грн/долар
Теми: Курс долара
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