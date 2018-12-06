Готівковий курс долара впав ще на 10 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар практичні повернувся до рівнів, які спостерігалися до введення військового положення

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 28,04 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 8 копійок до 31,95 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,70 - 27,98 (27,75 - 28,10 - 5 грудня), продажу 27,98 - 28,60 (28,00 - 28,50 - 5 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,83 (27,91 - 5 грудня), продажу - 28,04 (28,13 - 5 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,80 (31,10 - 31,85 - 5 грудня), продажу 31,69 - 32,50 (31,80 - 32,40 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,43 (31,54 - 5 грудня), продажу - 31,95 (32,03 - 5 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,16 - 5 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 5 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,85 - 5 грудня), продажу 4,25 (4,26 - 5 грудня) грн за 10 рублів.