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Курс долара на міжбанку знизився до 27,98 грн/долар

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 17:10
Курс долара на міжбанку знизився до 27,98 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продаж 5 грудня 2018 року знизився на 11 копійок до 27,98 грн/долар, курс купівлі до 27,96 грн/долар. Курс євро знизився на 29 копійок до 31,68 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,96 - 27,98 грн/долар, євро 31,6759 - 31,6873 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,9650     27,9800

EUR/UAH     31,6759     31,6873

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс долара на міжбанку знизився до 27,98 грн/долар

Нагадаємо, 4 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,0300 - 28,0700 грн/долар, євро 31,9289-31,9717 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2797,5656 гривень за 100 доларів (-15,027 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 5 грудня склало 27,97 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9770 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 4 грудня (28,1458 гривень за долар).

НБУ встановив на 6 грудня курс гривні на рівні 27,97 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,98 грн/долар
Теми: Курс долара
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