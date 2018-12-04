НБУ на 5 грудня встановив курс євро на рівні 32,08 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро on 16 копійок до 32,08 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 грудня встановлено на такому рівні:

3208,8869 гривні за 100 євро (+16,3522 грн).

При цьому курс євро на 4 грудня становить 3192,5347 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу впав на 2 копійки до 32,27 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,30 - 31,97 (31,37 - 32,00 - 3 грудня), продажу 32,00 - 32,70 (32,05 - 33,60 - 3 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,75 (31,72 - 3 грудня), продажу - 32,27 (32,29 - 3 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійки до 31,97 грн/євро. Курс покупки становить 31,92 грн/євро.