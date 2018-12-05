Готівковий курс долара впав ще на 15 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після різкого зростання минулого тижня долар продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 24 копійки до 32,03 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,75 - 28,10 (27,85 - 28,18 - 4 грудня), продажу 28,00 - 28,50 (28,15 - 28,40- 4 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,91 (28,03 - 4 грудня), продажу - 28,13 (28,26 - 4 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,10 - 31,85 (31,30 - 31,97 - 4 грудня), продажу 31,80 - 32,40 (32,00 - 32,70 - 4 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,54 (31,75 - 4 грудня), продажу - 32,03 (32,27 - 4 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,19 - 4 грудня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 4 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,85 - 4 грудня), продажу 4,26 (4,30 - 4 грудня) грн за 10 рублів.