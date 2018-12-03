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НБУ на 4 грудня встановив курс гривні на рівні 28,17 грн/долар

Новини » Фінанси    03.12.2018 - 16:10
НБУ на 4 грудня встановив курс гривні на рівні 28,17 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2817,2738 гривень за 100 доларів (-5,0026 гривень).

При цьому курс долара на 3 грудня становить 822,2764 гривень за 100 доларів.

НБУ на 4 грудня встановив курс гривні на рівні 28,17 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 3 грудня склало 28,23 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1767 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 30 листопада (28,2311 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 грудня 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,01 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 28,29 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,06 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 17 копійок до 32,29 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
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