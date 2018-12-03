Готівковий курс долара впав ще на 10 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар після різкого зростання минулого тижня продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 28,29 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,06 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 17 копійок до 32,29 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,85 - 28,20 (27,90 - 28,25 - 30 листопада), продажу 28,19 - 28,50 (28,20 - 28,80 - 30 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 28,06 (28,09 - 30 листопада), продажу - 28,29 (28,40 - 30 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,37 - 32,00 (31,50 - 32,20 - 30 листопада), продажу 32,05 - 33,60 (32,17 - 33,90 - 30 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,87 - 30 листопада), продажу - 32,29 (32,46 - 30 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,19 - 30 листопада), продажу - 4,15 - 5,00 (4,17 - 5,00 - 30 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,84 - 30 листопада), продажу 4,28 (4,30 - 30 листопада) грн за 10 рублів.