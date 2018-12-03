НБУ знизив довідковий курс долара до 28,17 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара падає після зростання минулого тижня

Довідкове значення курсу долара на 3 грудня склало 28,23 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1767 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 30 листопада (28,2311 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 грудня 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,01 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 28,29 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,06 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 17 копійок до 32,29 гривень за євро.