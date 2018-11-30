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НБУ встановив на 3 грудня курс гривні на рівні 28,22 грн/долар

Новини » Фінанси    30.11.2018 - 16:12
НБУ встановив на 3 грудня курс гривні на рівні 28,22 грн/долар
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).

При цьому курс долара на 30 листопада становить 2839,0932 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив на 3 грудня курс гривні на рівні 28,22 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 30 листопада склало 28,23 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2311 гривень за долар, що на 13 копійок нижче, ніж встановлений 29 листопада (28,3606 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,16 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 28,40 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 18 копійок до 32,46 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара на 13 копійок до 28,23 грн/долар
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