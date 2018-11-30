НБУ встановив на 3 грудня курс гривні на рівні 28,22 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).

При цьому курс долара на 30 листопада становить 2839,0932 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 30 листопада склало 28,23 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2311 гривень за долар, що на 13 копійок нижче, ніж встановлений 29 листопада (28,3606 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,16 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 28,40 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 18 копійок до 32,46 гривень за євро.