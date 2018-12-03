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Курс долара на міжбанку знизився до 28,19 грн/долар

Новини » Фінанси    03.12.2018 - 10:50
Курс долара на міжбанку знизився до 28,19 грн/долар
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує дешевшати

Курс долара на міжбанку за станом на 10:40 3 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9983 - 32,0182 грн/євро, російський рубль 0,4240 - 0,4245 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,190

EUR/UAH     31,9983    32,0182

RUB/UAH     0,4240       0,4245

Курс долара на міжбанку знизився до 28,19 грн/долар

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара на 16 копійок до 28,23 грн/долар
Теми: Курс долара
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