Курс долара на міжбанку знизився до 28,19 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує дешевшати

Курс долара на міжбанку за станом на 10:40 3 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9983 - 32,0182 грн/євро, російський рубль 0,4240 - 0,4245 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,190

EUR/UAH 31,9983 32,0182

RUB/UAH 0,4240 0,4245

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).