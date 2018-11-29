Зростання курсу долара на готівковому ринку сповільнилося

Фото: колаж (Paxabay)

Готівковий долар за чотири дні подорожчав на 50-60 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 листопада 2018 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,60 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,64 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,90 - 28,45 (27,50 - 28,45 - 28 листопада), продажу 28,40 - 29,00 (продажу 28,40 - 29,50 - 28 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,24 (28,15 - 28 листопада), продажу - 28,60 (28,62 - 28 листопада) грн за долар.

Таким чином, за чотири останні дні, після повідомлень про введення військового положення, готівковий курс долара виріс на покупці на 50 копійок, на продажу - на 60 копійок.

Курс покупки євро складає 31,50 - 32,30 (31,40 - 32,25 - 28 листопада), продажу 32,15 - 33,91 (32,10 - 33,40 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,95 (31,72 - 28 листопада), продажу - 32,64 (32,48 - 28 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,19 - 28 листопада), продажу - 4,17 - 5,00 (4,19 - 5,00 - 28 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,84 - 28 листопада), продажу 4,30 (4,30 - 28 листопада) грн за 10 рублів.