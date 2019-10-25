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Курс долара продовжує рости на міжбанку

Новини » Фінанси    25.10.2019 - 10:40
Курс долара продовжує рости на міжбанку

Долар подорожчав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 25 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 25,24 гривень за долар, курс купівлі до 25,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,2000 - 25,2600 грн/долар, євро 27,9972 - 28,0365 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3944 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,2000

25,2600

EUR/UAH

27,9972

28,0365

RUB/UAH

0,3937

0,3944

Курс долара продовжує рости на міжбанку

Нагадаємо, 24 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9128 - 27,9491 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,11 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2511,4112 гривень за 100 доларів (+22,1583 гривень).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України (НБУ) оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну. За його словами, ситуація відповідає фундаментальним економічним параметрам.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

Курс долара уповільнив зростання на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара вище 25 гривень
Теми: Курс долара
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