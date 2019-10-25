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НБУ на 25 жовтня підняв офіційний курс долара вище 25 гривень

Новини » Економіка    25.10.2019 - 07:45
НБУ на 25 жовтня підняв офіційний курс долара вище 25 гривень
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,11 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2511,4112 гривень за 100 доларів (+22,1583 гривень).

При цьому курс долара на 24 жовтня становить 2489,2529 гривень за 100 доларів.

НБУ на 25 жовтня підняв офіційний курс долара вище 25 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 24 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,06 гривень за долар, курс купівлі до 25,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 27,9669 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 жовтня довідковий курс на рівні 25,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 жовтня (24,87).

У той же час в обмінних пунктах України 24 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 28,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,88 (24,75 - 23 жовтня), продажу - 25,14 (24,98 - 23 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,39 - 23 жовтня), продажу - 28,01 (27,79 - 23 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 23 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 23 жовтня) грн за 10 рублів.

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