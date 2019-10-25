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Курс долара закріпився вище рівня 25 гривень

Новини » Фінанси    25.10.2019 - 12:51
Курс долара закріпився вище рівня 25 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує дорожчати

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 28,02 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,88 - 24 жовтня), продажу - 25,21 (25,14 - 24 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,57 - 24 жовтня), продажу - 28,02 (28,01 - 24 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 24 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 24 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,95-25,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара закріпився вище рівня 25 гривень

Міжбанк

Нагадаємо, 25 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 25,24 гривень за долар, курс купівлі до 25,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 28,03 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 жовтня довідковий курс на рівні 25,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 жовтня (25,13). Таким чином, офіційний курс наступний день буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України (НБУ) оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну. За його словами, ситуація відповідає фундаментальним економічним параметрам.

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Теми: Курс долара
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