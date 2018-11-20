НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,76 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара стабільний

Довідкове значення курсу долара на 20 листопада склало 27,76 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 31,86 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем залишився на рівні 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,04 гривень за євро.