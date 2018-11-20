Готівковий курс євро виріс на 10 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний, євро росте на ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем залишився на рівні 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,04 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,91 (27, 00 - 27,95 - 16 листопада), продажу 27,83 - 28,19 (27,84 - 28,15 - 16 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,74 - 16 листопада), продажу - 28,97 (28,97 - 16 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,84 - 31,80 (30,70 - 31,77 - 16 листопада), продажу 31,75 - 32,35 (31,70 - 32,50 - 16 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,59 (31,45 - 16 листопада), продажу - 32,04 (31,96 - 16 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,18 - 16 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,83 - 16 листопада), продажу 4,27 (4,24 - 16 листопада) грн за 10 рублів.