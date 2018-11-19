НБУ на 20 листопада встановив курс гривні на рівні 27,76 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2776,4829 гривень за 100 доларів (+0,9859 гривень).

При цьому курс долара на 19 листопада становить 2775,497 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 19 листопада склало 27,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7705 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 листопада (27,7447 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,78 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,71 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,96 гривень за євро.