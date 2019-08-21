НБУ на 21 серпня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,13 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2513,13 гривень за 100 доларів (-4,4384 гривень).

При цьому курс долара на 20 серпня становить 2517,5684 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 20 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,14 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,12 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж 19 серпня (25,18).

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,8762 - 27,9095 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,29 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,11 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,05 (25,09 - 19 серпня), продажу - 25,29 (25,35 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,68 (27,74 - 19 серпня), продажу - 28,11 (28,23 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,51 - 9 серпня), продажу 3,86 (3,90 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб назвав вкладення нерезидентів в ОВДП України однією з причин зміцнення гривні в цьому році. Як зазначив Сологуб, на даний момент нерезиденти вклали в державні облігації 92 млрд грн і НБУ контролює цю ситуацію. За його словами, твердження про те, що це короткостроковий спекулятивний капітал, не відповідають дійсності.