НБУ на 20 серпня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 2517,5684 гривень за 100 доларів (+3,2836 гривень).

При цьому курс долара на 16 серпня становить 2514,2848 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 19 серпня Міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,18 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж 16 серпня (25,15).

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1450 грн/долар, євро 27,8731 - 27,8983 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем підвищила на 1 копійку до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,23 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,09 (25,07 - 16 серпня), продажу - 25,35 (25,34 - 16 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,74 (27,76 - 16 серпня), продажу - 28,23 (28,26 - 16 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,52 - 9 серпня), продажу 3,90 (3,92 - 9 серпня) грн за 10 рублів.