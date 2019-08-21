НБУ на 21 августа снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,13 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 2513,13 гривен за 100 долларов (-4,4384 гривен).

При этом курс доллара на 20 августа составляет 2517,5684 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 20 августа межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,84 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,12 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем 19 августа (25,18).

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,8762 - 27,9095 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,29 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,11 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,05 (25,09 - 19 августа), продажи - 25,29 (25,35 - 19 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,68 (27,74 - 19 августа), продажи - 28,11 (28,23 - 19 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,51 - 9 августа), продажи 3,86 (3,90 - 9 августа) грн за 10 рублей.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины одной из причин укрепления гривны в этом году. Как отметил Сологуб, на данный момент нерезиденты вложили в государственные облигации 92 млрд грн и НБУ контролирует эту ситуацию. По его словам, утверждения о том, что это краткосрочный спекулятивный капитал, не соответствуют действительности.