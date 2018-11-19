НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,77 грн/долар

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Курс долара росте

Довідкове значення курсу долара на 19 листопада склало 27,77 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7705 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 листопада (27,7447 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,78 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,71 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,96 гривень за євро.