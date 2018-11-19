Курс долара на міжбанку виріс до 27,78 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 19 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,78 грн/долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6745 - 31,7164 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7800

EUR/UAH 31,6745 31,7164

RUB/UAH 0,4208 0,4217

Нагадаємо, 16 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,6485 - 31,6716 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).