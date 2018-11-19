Готівковий курс євро виріс на 20 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний, євро росте на ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,96 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,93 - 16 листопада), продажу 27,84 - 28,15 (27,83 - 28,20 - 16 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,74 - 16 листопада), продажу - 28,97 (28,95 - 16 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,70 - 31,77 (30,57 - 31,65 - 16 листопада), продажу 31,70 - 32,50 (31,55 - 32,49 - 16 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,45 (31,33 - 16 листопада), продажу - 31,96 (31,78 - 16 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,18 - 16 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,83 (3,83 - 16 листопада), продажу 4,24 (4,24 - 16 листопада) грн за 10 рублів.