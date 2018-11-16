ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

НБУ встановив на 19 листопада курс гривні на рівні 27,75 грн/долар

Новини » Фінанси    16.11.2018 - 15:57
НБУ встановив на 19 листопада курс гривні на рівні 27,75 грн/долар
Фото: колаж (Pixabey)

Курс долара знизився на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).

При цьому курс долара на 16 листопада становить 2777,4256 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив на 19 листопада курс гривні на рівні 27,75 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 16 листопада склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7447 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 15 листопада (27,7730 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,75 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 31,78 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,74 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютКурс долараНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся