НБУ встановив на 19 листопада курс гривні на рівні 27,75 грн/долар

Фото: колаж (Pixabey)

Курс долара знизився на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).

При цьому курс долара на 16 листопада становить 2777,4256 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 16 листопада склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7447 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 15 листопада (27,7730 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,75 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 31,78 гривень за євро.