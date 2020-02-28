НБУ на 2 березня підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 26,97 гривень за євро, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 березня встановлено на такому рівні: 26,9789 гривень за євро (+0,049 грн). При цьому курс євро на 28 лютого становить 26,9299 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого 2020 року, на готівковому ринку зріс на 17 копійок до 27,06 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,54 - 27 лютого), продажу - 27,06 (26,89 - 27 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 27,07 гривень за євро.Курс купівлі становить 27,03 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 28 лютого становить 24,5610 гривень за 1 долар.