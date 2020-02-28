НБУ на 2 марта повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил курс евро на уровне 26,97 гривен за евро, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 марта установлен на таком уровне: 26,9789 гривен за евро (+0,049 грн). При этом курс евро на 28 февраля составляет 26,9299 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 17 копеек до 27,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,54 - 27 февраля), продажи - 27,06 (26,89 - 27 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,07 гривен за евро.Курс в покупке составляет 27,03 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 24,5900 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за 1 доллар.