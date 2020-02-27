НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,92 гривень за євро, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 лютого встановлено на такому рівні: 26,9299 гривень за євро (+0,1986 грн). При цьому курс євро на 27 лютого становить 26,8021 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого 2020 року, на готівковому ринку виріс на 8 копійок до 26,89 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,54 (26,48 - 26 лютого), продажу - 26,89 (26,81 - 26 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 26,90 гривень за євро.. Курс купівлі становить 26,89 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 24,5610 гривень за 1 долар (-0,0880 грн). При цьому курс долара на 27 лютого становить 24,6490 гривень за 1 долар.