НБУ на 14 листопада встановив курс гривні на рівні 27,91 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,91 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2791,8162 гривень за 100 доларів (+1,4425 гривень).

При цьому курс долара на 13 листопада становить 2790,3737 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 13 листопада склало 27,92 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9203 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 12 листопада (27,8987 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,94 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок 31,40 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 29 копійок до 31,79 гривень за євро.