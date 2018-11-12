НБУ на 13 листопада встановив курс гривні на рівні 27,90 грн/долар

Фото: колаж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (+1,2096 гривень).

При цьому курс долара на 12 листопада становить 2789,1641 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 12 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2789,87 гривень за долар - на тому ж рівні, що і встановлений 9 листопада (27,8947 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки 31,39 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,05 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,08 гривень за євро, купівлі - на 24 копійки до 31,36 гривень за євро.