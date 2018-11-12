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НБУ на 13 листопада встановив курс гривні на рівні 27,90 грн/долар

Новини » Фінанси    12.11.2018 - 16:08
НБУ на 13 листопада встановив курс гривні на рівні 27,90 грн/долар
Фото: колаж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (+1,2096 гривень).

При цьому курс долара на 12 листопада становить 2789,1641 гривень за 100 доларів.

НБУ на 13 листопада встановив курс гривні на рівні 27,90 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 12 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2789,87 гривень за долар - на тому ж рівні, що і встановлений 9 листопада (27,8947 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки 31,39 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,05 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,08 гривень за євро, купівлі - на 24 копійки до 31,36 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,91 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар
Теми: Курс долара
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