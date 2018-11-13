НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,92 грн/долар

Курс долара стабільний
Довідкове значення курсу долара на 13 листопада склало 27,92 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.
Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9203 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 12 листопада (27,8987 гривень за долар).
Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.
Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,94 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок 31,40 гривень за євро.
У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,79 гривень за євро.