Євро подешевшав на готівковому ринку на 30 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний на ринку, євро дешевшає

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,79 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 20 - 28,07 (27,15 - 28,05 - 12 листопада), продажу 27,99 - 29,00 (продажу 27,95 - 29,00- 12 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,86 (27,84 - 12 листопада), продажу - 28,07 (28,05 - 12 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,75 - 12 листопада), продажу 31,17 - 32,71 (31,65 - 32,79 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,29 (31,36 - 12 листопада), продажу - 31,79 (32,08 - 12 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,11 (2,60 - 4,11 - 12 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 12 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,85 - 12 листопада), продажу 4,23 (4,24 - 12 листопада) грн за 10 рублів.