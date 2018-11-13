НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,91 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2791,8162 гривен за 100 долларов (+1,4425 гривен).

При этом курс доллара на 13 ноября составляет 2790,3737 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 13 ноября составило 27,92 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9203 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 12 ноября (27,8987 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 13 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,94 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек 31,40 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,79 гривен за евро.