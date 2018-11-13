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НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар

Новости » Финансы    13.11.2018 - 16:05
НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,91 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2791,8162 гривен за 100 долларов (+1,4425 гривен).

При этом курс доллара на 13 ноября составляет 2790,3737 гривен за 100 долларов.

НБУ на 14 ноября установил курс гривны на уровне 27,91 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 13 ноября составило 27,92 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9203 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 12 ноября (27,8987 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 13 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,94 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек 31,40 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,79 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,92 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 27,92 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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