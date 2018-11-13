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Курс долара на міжбанку виріс до 27,94 грн/долар

Новини » Фінанси    13.11.2018 - 10:44
Курс долара на міжбанку виріс до 27,94 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 13 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,94 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок 31,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9100 - 27,9400 грн/долар, євро 31,3736 - 31,4073 грн/євро, російський рубль 0,4122 - 0,4129 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9100    27,9400

EUR/UAH     31,3736    31,4073

RUB/UAH     0,4122       0,4129

Курс долара на міжбанку виріс до 27,94 грн/долар

Нагадаємо, 12 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 31,4321 - 31,4575 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4130 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (+1,2096 гривень).

НБУ на 13 листопада встановив курс гривні на рівні 27,90 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,91 грн/долар
Теми: Курс долара
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