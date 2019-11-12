НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2451,1018 гривень за 100 доларів (+0,9131 гривень).

При цьому курс долара на 11 листопада становить 2450,1887 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 11 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 27,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 листопада довідковий курс на рівні 24,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 листопада (24,49).

У той же час в обмінних пунктах України 11 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,27 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,39 - 8 листопада), продажу - 24,66 (24,60 - 8 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,81 (26,86 - 8 листопада), продажу - 27,27 (27,29 - 8 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 8 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 8 листопада) грн за 10 рублів.