НБУ на 11 листопада знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,50 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2450,1887 гривень за 100 доларів (-1,3929 гривень).

При цьому курс долара на 8 листопада становить 2451,5816 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 8 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 листопада довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 7 листопада (24,51).

У той же час в обмінних пунктах України 8 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,39 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,44 - 7 листопада), продажу - 24,60 (24,65 - 7 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,86 (26,96 - 7 листопада), продажу - 27,29 (27,41 - 7 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 7 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 7 листопада) грн за 10 рублів.