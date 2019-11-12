НБУ на 12 ноября повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2451,1018 гривен за 100 долларов (+0,9131 гривен).

При этом курс доллара на 11 ноября составляет 2450,1887 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 27,06 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 ноября справочный курс на уровне 24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 ноября (24,49).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,27 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,39 - 8 ноября), продажи - 24,66 (24,60 - 8 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,81 (26,86 - 8 ноября), продажи - 27,27 (27,29 - 8 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 8 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 8 ноября) грн за 10 рублей.