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Курс долара на міжбанку росте на початку тижня

Новини » Фінанси     11.11.2019 - 10:35
Курс долара на міжбанку росте на початку тижня
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 27,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5200 - 24,5600 грн/долар, євро 27,0283 - 27,0675 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5200

24,5600

EUR/UAH

27,0283

27,0675

RUB/UAH

0,3835

0,3845

Курс долара на міжбанку росте на початку тижня

Нагадаємо, 8 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 26,9947 - 27,0222 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,50 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2450,1887 гривень за 100 доларів (-1,3929 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом цього тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку більш ніж в два рази НБУ на 11 листопада знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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