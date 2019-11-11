Курс долара росте на початку тижня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,27 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,39 - 8 листопада), продажу - 24,66 (24,60 - 8 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,81 (26,86 - 8 листопада), продажу - 27,27 (27,29 - 8 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 8 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 8 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,45-24,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 11 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 27,06 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 листопада довідковий курс на рівні 24,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 листопада (24,49). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом цього тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.