Курс долара на міжбанку знизився до 27,80 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 7 грудня 2018 року знизився на 9 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 31,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,77-27,80 грн/долар, євро 31,6133 - 31,6475 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,6133 31,6475

RUB/UAH 0,4197 0,4205

Нагадаємо, 6 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,87-27,89 грн/долар, євро 31,7802 - 31,7919 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2782,4246 гривень за 100 доларів (-5,5323 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 7 грудня склало 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8261 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 6 грудня (27,8815 гривень за долар).