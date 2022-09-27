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НБА отказала звезде "Чикаго" в смене номера: маркетинговая причина

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Чикаго, Вторник 27 сентября 2022 14:55
НБА отказала звезде "Чикаго" в смене номера: маркетинговая причина Фото: Алекс Карузо продолжит выступления под 6-м номером (facebook.com/AlexCarusoOfficial)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер "Чикаго Буллз" Алекс Карузо не смог почтить легендарного Билла Расселла отказом от 6-го номера на грядущий сезон.

Об этом рассказал журналист Джо Ковли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter баскетбольного инсайдера.

28-летний баскетболист не смог взять другой игровой номер на сезон 2022/23. Менеджмент Национальной баскетбольной ассоциации не одобрил решение звездного исполнителя "Буллз".

Карузо получил отказ, поскольку он входит в топ-75 по продаже игровых майок. Плеймейкер чикагцев хотел отказаться от "шестерки" в знак уважения к Биллу Расселлу. Легенда умер на 89-м году жизни в последний день июля. Он завоевал 11 титулов из "Бостон Селтикс" в 1956-1969 гг.

Летом НБА решила постепенно вывести из обращения всех команд ассоциации 6-й номер. Те, кто сейчас выступает под "шестеркой", продолжат играть с ней. Новые же игроки не смогут получить номер Расселла. Этот случай стал первым в истории НБА.

Родной клуб культового баскетболиста решил нанести 6-й номер на паркет "Ти-Ди Гарден" – домашней арены команды. "Шестерку" Расселла нанесут сразу в "краске", что будет демонстрировать монструозное доминирование легенды в этой зоне.

К слову, украинец Михайлюк в составе "Нью-Йорк Никс" продолжит выступления в НБА.

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