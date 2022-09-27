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НБА відмовила зірці "Чикаго" в зміні номера: маркетингова причина

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Чикаго, Вівторок 27 вересня 2022 14:55
НБА відмовила зірці "Чикаго" в зміні номера: маркетингова причина Фото: Алекс Карузо продовжить виступи під 6-м номером (facebook.com/AlexCarusoOfficial)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Чикаго Буллз" Алекс Карузо не зміг вшанувати легендарного Білла Расселла відмовою від 6-го номера на прийдешній сезон.

Про це розповів журналіст Джо Ковлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter баскетбольного інсайдера.

28-річний баскетболіст не зміг взяти інший ігровий номер на сезон 2022/23. Менеджмент Національної баскетбольної асоціації не схвалив рішення зіркового виконавця "Буллз".

Карузо отримав відмову, оскільки він входить до топ-75 з продажу ігрових майок. Плеймейкер чикагців хотів відмовитися від "шістки" на знак поваги до Білла Расселла. Легенда помер на 89-му році життя в останній день липня. Він завоював 11 титулів із "Бостон Селтікс" у 1956-1969 рр.

Влітку НБА вирішила поступово вивести з обігу всіх команд асоціації 6-й номер. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею. Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Цей випадок став першим в історії НБА.

Рідний клуб культового баскетболіста вирішив нанести 6-й номер на паркет "Ті-Ді Гарден" – домашньої арени команди. "Шістку" Расселла нанесуть відразу у "фарбі", що демонструватиме монструозне домінування легенди в цій зоні.

До слова, українець Михайлюк у складі "Нью-Йорк Нікс" продовжить виступи в НБА.

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