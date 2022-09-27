НБА відмовила зірці "Чикаго" в зміні номера: маркетингова причина

Плеймейкер "Чикаго Буллз" Алекс Карузо не зміг вшанувати легендарного Білла Расселла відмовою від 6-го номера на прийдешній сезон.

Про це розповів журналіст Джо Ковлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter баскетбольного інсайдера .

28-річний баскетболіст не зміг взяти інший ігровий номер на сезон 2022/23. Менеджмент Національної баскетбольної асоціації не схвалив рішення зіркового виконавця "Буллз".

Карузо отримав відмову, оскільки він входить до топ-75 з продажу ігрових майок. Плеймейкер чикагців хотів відмовитися від "шістки" на знак поваги до Білла Расселла. Легенда помер на 89-му році життя в останній день липня. Він завоював 11 титулів із "Бостон Селтікс" у 1956-1969 рр.

Влітку НБА вирішила поступово вивести з обігу всіх команд асоціації 6-й номер. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею. Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Цей випадок став першим в історії НБА.

Рідний клуб культового баскетболіста вирішив нанести 6-й номер на паркет "Ті-Ді Гарден" – домашньої арени команди. "Шістку" Расселла нанесуть відразу у "фарбі", що демонструватиме монструозне домінування легенди в цій зоні.