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НБА вперше в історії виведе з обігу номер для всіх команд

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США, П'ятниця 12 серпня 2022 11:55
НБА вперше в історії виведе з обігу номер для всіх команд Фото: Білл Расселл і Кобі Браянт (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорців

Вивести з обігу всіх команд номер Білла Расселла вирішило керівництво Національної баскетбольної асоціації. Легенда відійшов у вічність наприкінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

На честь найтитулованішого баскетболіста в історії асоціації з обігу виведуть 6-й номер. Цей випадок стане першим в історії НБА.

Нововведення запровадять поступово. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею.

Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Окрім того, на сезон 2022/23 на честь легендарного центрового всі баскетболісти асоціації носитимуть спеціальний шеврон на плечі, а на кожній арені НБА зобразять логотип у формі конюшини з 6-м номером.

Білл Расселл помер на 89-му році життя 31 липня. Він провів 13 сезонів за "Бостон Селтікс" і завоював із командою 11 чемпіонських титулів у період 1956-1969 рр. Ще два титули Расселл здобув у статусі тренера бостонців.

"Селтікс" навічно закріпили "шістку" за легендою ще в 1972 році. На честь Расселла назвали нагороду найціннішому гравцю фінальної серії НБА. У 2011 році він отримав Президентську медаль свободи від Барака Обами.

До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.

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