НБА вперше в історії виведе з обігу номер для всіх команд
Вивести з обігу всіх команд номер Білла Расселла вирішило керівництво Національної баскетбольної асоціації. Легенда відійшов у вічність наприкінця липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.
На честь найтитулованішого баскетболіста в історії асоціації з обігу виведуть 6-й номер. Цей випадок стане першим в історії НБА.
Нововведення запровадять поступово. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею.
Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Окрім того, на сезон 2022/23 на честь легендарного центрового всі баскетболісти асоціації носитимуть спеціальний шеврон на плечі, а на кожній арені НБА зобразять логотип у формі конюшини з 6-м номером.
Білл Расселл помер на 89-му році життя 31 липня. Він провів 13 сезонів за "Бостон Селтікс" і завоював із командою 11 чемпіонських титулів у період 1956-1969 рр. Ще два титули Расселл здобув у статусі тренера бостонців.
"Селтікс" навічно закріпили "шістку" за легендою ще в 1972 році. На честь Расселла назвали нагороду найціннішому гравцю фінальної серії НБА. У 2011 році він отримав Президентську медаль свободи від Барака Обами.
The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl— NBA (@NBA) August 11, 2022
До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.
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