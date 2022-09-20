"Бостон" придумал красивое чествование памяти легенды НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

Менеджмент бостонцев решил нанести 6-й номер на паркет "Ти-Ди Гарден" – домашней арены команды. Под ним легенда защищала цвета "Селтикс" в 1956-1969 гг.

"Шестерку" Расселла нанесут сразу в "краске", что будет демонстрировать монструозное доминирование баскетболиста в этой зоне. Bill в этом году также будет почтен на уровне НБА. На сезон 2022/23 в честь легендарного центрового все баскетболисты ассоциации будут носить специальный шеврон на плече, а на каждой арене изобразят логотип в форме клевера с 6-м номером.

Билл Расселл скончался на 89-м году жизни в последний день июля. В годы игровой карьеры он завоевал с "Бостоном" 11 чемпионских титулов. Еще два трофея НБА Расселл взял в качестве тренера "Селтикс".

Летом НБА решила постепенно вывести из обращения всех команд ассоциации 6-й номер. Те, кто сейчас выступает под "шестеркой", продолжат играть с ней. Новые же игроки не смогут получить номер Расселла. Этот случай стал первым в истории НБА.