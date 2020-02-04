НБА застерегла клуби від поїздок до Китаю через коронавірус

Національна баскетбольна асоціація (НБА) розіслала всім клубам ліги спеціальні пам'ятки, в яких попередила про небезпеку поїздок до Китаю в даний час через епідемію коронавірусу в країні. Про це в Twitter пише журналіст The New York Times Марк Стайн.

У своєму повідомленні, яке було розіслано всім командам минулого тижня, відзначається, що спалах коронавірусу в Китаї досягла такого рівня, що тепер вважається надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я в усьому світі. Також НБА повідомила, що в даний час поїздки в Китай настійно не рекомендуються.

Нагадаємо, Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) може скасувати Гран-прі Китаю, запланований в Шанхаї з 17 по 19 квітня, через коронавірус. Організатори повідомили, що уважно стежить за тим, що відбувається в країні через епідемію.

У зв'язку зі спалахом нової епідемії у Китаї вже були скасовані проведення міжнародні турніри з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею та баскетболу. Зокрема, в країні перенесли старт місцевого чемпіонату Суперліги. Початок нового сезону було заплановано на кінець лютого, нову дату поки не оголосили.