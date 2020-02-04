НБА предостерегла клубы от поездок в Китай из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разослала всем клубам лиги специальные памятки, в которых предупредила об опасности поездок в Китай в настоящее время из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом в Twitter пишет журналист The New York Times Марк Стайн.

В своем уведомлении, которое было разослано всем командам на прошлой неделе, отмечается, что вспышка коронавируса в Китае достигла такого уровня, что теперь считается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире. Также НБА сообщила, что в настоящее время поездки в Китай настоятельно не рекомендуются.

Напомним, Международная автомобильная федерация (ФИА) может отменить Гран-при Китая, запланированный в Шанхае с 17 по 19 апреля, из-за коронавируса. Организаторы сообщили, что внимательно следит за тем, что происходит в стране из-за эпидемии.

В связи со вспышкой новой эпидемии в Китае уже были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу.