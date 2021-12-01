Називати когось олігархом можна буде лише через 6 місяців, - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні називати когось олігархом неправильно. Оскільки спочатку треба дочекатися, коли буде сформовано відповідний реєстр, а саме - через півроку.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

"...неправильно сьогодні називати когось олігархом. Тому що після того, як закон підписаний, шість місяців йде копітка робота спільно з міжнародними партнерами з вивчення інформації та використання даного формулювання... Назвати когось олігархом можна буде тільки через 6 місяців, коли реєстр буде сформований", - пояснив він.

Нагадаємо, на початку листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.